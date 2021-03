Covid | chiusura scuole in Toscana | deciderà il Ceps | venerdì pomeriggio

(Di giovedì 4 marzo 2021) La Regionenon ha preso alcuna decisione sull'eventualedelleper l'emergenza. In ogni caso ogni decisione, come già annunciato dal presidente della Regione Eugenio Giani, una decisione sarà presa solo dopo l'esame dei dati e le relativi valutazioni in sede di, il Comitato per l'emergenza e la prevenzione scolastica che si insedierà domani5 marzo L'articolo proviene da Firenze Post.

...delle scuole di ogni ordine e grado, serrata dei bar, dei ristoranti e dei negozi. In tal ... Un incremento costante dei contagi che supera il numero di ventimila pazienti. Il bollettino ...... il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha firmato un'ordinanza didella sede "ex ...e del personale scolastico mirato a contenere l'incremento di casi positivi per infezione- 19', ...Emilia-Romagna (ora in rosso scuro nella mappa Ue), Campania, Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio e Puglia: tutte verso un ulteriore giro di vite la prossima s ...L’indice Rt è appena sotto l’1,25: ricoveri e contagi ancora in rialzo. Alla luce del nuovo Dpcm sono tre le province e 70 i Comuni a rischio lockdown. Giani: valuteremo provvedimenti sulle scuole, is ...