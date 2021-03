Covid, chi è già guarito riceverà una sola dose di vaccino (Di giovedì 4 marzo 2021) Con una circolare il ministero della Salute ha dato il via libera alla possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino anti-Covid, senza richiamo, ai soggetti che hanno già avuto l'infezione da Sars-CoV-2. A firmare la circolare intitolata Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2, il direttore della Prevenzione del dicastero Giovanni Rezza dopo i pareri in tal senso espressi anche dal Consiglio superiore di sanità e dall'Agenzia italiana del farmaco. Diversi studi, fra i quali anche uno recente fra gli operatori sanitari britannici del servizio pubblico, hanno dimostrato che chi è stato infettato dal coronovirus ha sviluppato immunità. Grazie agli anticorpi attivi almeno per diversi mesi dal contagio, chi ha contratto il coronavirus ha una certa protezione immunitaria naturale. «È possibile - si legge ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 4 marzo 2021) Con una circolare il ministero della Salute ha dato il via libera alla possibilità di somministrare un'unicadianti-, senza richiamo, ai soggetti che hanno già avuto l'infezione da Sars-CoV-2. A firmare la circolare intitolata Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2, il direttore della Prevenzione del dicastero Giovanni Rezza dopo i pareri in tal senso espressi anche dal Consiglio superiore di sanità e dall'Agenzia italiana del farmaco. Diversi studi, fra i quali anche uno recente fra gli operatori sanitari britannici del servizio pubblico, hanno dimostrato che chi è stato infettato dal coronovirus ha sviluppato immunità. Grazie agli anticorpi attivi almeno per diversi mesi dal contagio, chi ha contratto il coronavirus ha una certa protezione immunitaria naturale. «È possibile - si legge ...

