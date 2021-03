Covid Campania, 2.780 nuovi contagi e 40 morti: bollettino (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono 2.780 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 4 marzo. Registrati inoltre 40 morti, 21 dei quali segnalati nelle ultime 48 ore e 19 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Dei 2.780 nuovi positivi, 216 sono risultati sintomatici. I tamponi processati oggi sono 23.988 (di cui 4.102 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati oggi è pari all’11,58%. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 276.976 (di cui 7.308 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 3.015.852 (di cui 122.730 antigenici). Il totale dei decessi registrati in Campania dall’inizio della pandemia è 4.414. Sono 1.034 i nuovi guariti; il totale dei guariti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono 2.780 ida coronavirus insecondo ildi oggi, 4 marzo. Registrati inoltre 40, 21 dei quali segnalati nelle ultime 48 ore e 19 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Dei 2.780positivi, 216 sono risultati sintomatici. I tamponi processati oggi sono 23.988 (di cui 4.102 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati oggi è pari all’11,58%. Il totale dei positivi indall’inizio dell’emergenza è 276.976 (di cui 7.308 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 3.015.852 (di cui 122.730 antigenici). Il totale dei decessi registrati indall’inizio della pandemia è 4.414. Sono 1.034 iguariti; il totale dei guariti ...

TgLa7 : #Covid: in Campania primi due casi variante brasiliana a Napoli - repubblica : ?? Covid, l'annuncio del governatore della Campania, De Luca: 'Da lunedi' chiudiamo tutte le scuole' - AndreoneVenere : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 2.780 positivi e 40 morti: l'indice di contagio torna all'11%, crescono le terapie intensive h… - Torrechannelit : Regione Campania – Vaccinazioni Covid-19: al via la campagna di adesione per il personale delle Università e delle… - ildenaro_it : Lo comunica la @Reg_Campania, che fornisce nel consueto #bollettino anche il numero di #asintomatici (2.237) e… -