Covid, Breton: "Entro l'estate saranno vaccinati tutti gli europei" (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – "Sono fiducioso sulla capacità dell'Europa di consegnare i vaccini sempre più rapidamente e confidiamo di poter vaccinare da qui all'estate tutti i cittadini europei". È quanto ha affermato il commissario Ue al mercato interno, con delega sui vaccini, Thierry Breton al termine di un incontro con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. "Sono assolutamente convinto – ha spiegato Breton – che riusciremo a portare avanti in modo positivo la politica vaccinale europea. A fine anno la capacità di produzione di vaccini in Europa sarà tra 2-3 miliardi di dosi all'anno contro le 2 e le 2,2 miliardi negli Stati Uniti. Alla fine di quest'anno l'Unione europea sarà il primo continente per la produzione di vaccini al mondo. Quindi tra Ue e Usa si potranno contare su 5 miliardi di ...

