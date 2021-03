Covid, 4 casi nello staff L'Italia ritira la squadra dai Mondiali in corso (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Covid si è abbattuto sulla squadra Italiana che partecipa ai Mondiali di sci nordico a Oberstdof, in Germania, costringendola a un precipitoso ritiro dalla competizione e all'immediato ritorno a ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Ilsi è abbattuto sullana che partecipa aidi sci nordico a Oberstdof, in Germania, costringendola a un precipitoso ritiro dalla competizione e all'immediato ritorno a ...

rtl1025 : ?? Via libera da parte delle case discografiche alla proposta di #Amadeus di modificare regolamento e permettere a… - fattoquotidiano : DRAGHI SI NASCONDE / SPERANZA E GELMINI MANDATI AVANTI A SPIEGARE LE MISURE Decidono le Regioni se lasciare a casa… - Agenzia_Ansa : #MarioDraghi ha firmato il nuovo Dpcm anti-Covid. Sarà in vigore da sabato al 6 aprile, dopo Pasqua. La principale… - Arturomarsu : RT @mdimagritt: Intanto il CDC statunitense avverte di una potenziale “rinascita” del covid con casi e vittime in forte crescita per la var… - mdimagritt : Intanto il CDC statunitense avverte di una potenziale “rinascita” del covid con casi e vittime in forte crescita pe… -