Covid, 372 nuovi casi a Bergamo in 24 ore Brescia e Milano ancora oltre quota mille (Di giovedì 4 marzo 2021) A fronte di 53.563 tamponi effettuati, sono 5.174 i nuovi positivi (9,6%). I guariti/dimessi sono 2.057.

