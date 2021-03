Covid-19, Zaia (Veneto): “Molto preoccupati. Stiamo seguendo il tema scuola” (Di giovedì 4 marzo 2021) "Non si è deciso ancora nulla sulla chiusura delle scuole". Lo ha detto il presidente della Regine Veneto, Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa presso la protezione civile a Marghera. "In questa fase Stiamo facendo una analisi seria della situazione epidemiologica nelle scuole secondo logiche comunali. - ha sottolineato Zaia - sono preoccupato e seguirò a vista la scuola". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 marzo 2021) "Non si è deciso ancora nulla sulla chiusura delle scuole". Lo ha detto il presidente della Regine, Luca, nel corso della conferenza stampa presso la protezione civile a Marghera. "In questa fasefacendo una analisi seria della situazione epidemiologica nelle scuole secondo logiche comunali. - ha sottolineato- sono preoccupato e seguirò a vista la". L'articolo .

