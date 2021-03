Covid-19: ecco le misure anti contagio del nuovo Dpcm Draghi (Di giovedì 4 marzo 2021) In vigore dal 6 Marzo al 6 Aprile, il nuovo Decreto Draghi – con firma del premier annessa – detta tutte le misure di prevenzione del contagio da Covid-19 confermando, fino al 27 Marzo, il divieto, già in atto in tutta Italia, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, fatta eccezione per gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Ma andiamo per ordine: nelle zone rosse, a partire dal 6 Marzo, si prevede la sospensione delle attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese infanzia ed elementari. Soltanto agli alunni con disabilità e bisogni educativi ‘speciali’ è consentito rimanere dietro i banchi, evitando la didattica a distanza. Mentre nelle zone arancioni e gialle, ciascun Presidente di regione ha il diritto di sospendere l’attività scolastica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) In vigore dal 6 Marzo al 6 Aprile, ilDecreto– con firma del premier annessa – detta tutte ledi prevenzione delda-19 confermando, fino al 27 Marzo, il divieto, già in atto in tutta Italia, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, fatta eccezione per gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Ma andiamo per ordine: nelle zone rosse, a partire dal 6 Marzo, si prevede la sospensione delle attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese infanzia ed elementari. Soltanto agli alunni con disabilità e bisogni educativi ‘speciali’ è consentito rimanere dietro i banchi, evitando la didattica a distanza. Mentre nelle zone arancioni e gialle, ciascun Presidente di regione ha il diritto di sospendere l’attività scolastica ...

