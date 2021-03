Covid-19: da venerdì 5 marzo la Lombardia in zona arancione rafforzato, scuole chiuse (Di giovedì 4 marzo 2021) A causa della terza ondata di Covid-19 praticamente alle porte, che sta comportando un aumento dei ricoveri e delle terapie intensive, la Regione Lombardia da venerdì 5 marzo diventerà zona arancione rafforzato. La giunta regionale e il presidente Attilio Fontana, stanno firmando, proprio in questi momenti, l’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione degli asili nido. Oltre questo provvedimento sarà proibito l’accesso ai parchi e alle aree gioco. Per le famiglie titolari di un esercizio commerciale sarà possibile solo per un componente stare in negozio e infine si vieta anche il raggiungimento alle seconda case. Si suppone che queste misure restrittive saranno in vigore almeno fino al 14 marzo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) A causa della terza ondata di-19 praticamente alle porte, che sta comportando un aumento dei ricoveri e delle terapie intensive, la Regionedadiventerà. La giunta regionale e il presidente Attilio Fontana, stanno firmando, proprio in questi momenti, l’ordinanza che prevede la chiusura delledi ogni ordine e grado, ad eccezione degli asili nido. Oltre questo provvedimento sarà proibito l’accesso ai parchi e alle aree gioco. Per le famiglie titolari di un esercizio commerciale sarà possibile solo per un componente stare in negozio e infine si vieta anche il raggiungimento alle seconda case. Si suppone che queste misure restrittive saranno in vigore almeno fino al 14...

RegLombardia : #LNews, #COVID #Lombardia tutta in #arancione rafforzato da venerdì 5 a domenica 14 marzo visti andamento situazion… - danielhazan : RT @RegLombardia: #LNews, #COVID #Lombardia tutta in #arancione rafforzato da venerdì 5 a domenica 14 marzo visti andamento situazione epid… - IreneCafarelli : RT @RegLombardia: #LNews, #COVID #Lombardia tutta in #arancione rafforzato da venerdì 5 a domenica 14 marzo visti andamento situazione epid… - mathvirgi28 : RT @RegLombardia: #LNews, #COVID #Lombardia tutta in #arancione rafforzato da venerdì 5 a domenica 14 marzo visti andamento situazione epid… - infomobilitaMi : RT @RegLombardia: #LNews, #COVID #Lombardia tutta in #arancione rafforzato da venerdì 5 a domenica 14 marzo visti andamento situazione epid… -