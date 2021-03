Cosmetici alla canapa: il nuovo trend skincare per la cura della pelle del viso e del corpo (Di giovedì 4 marzo 2021) Nemmeno negli effetti stupefacenti di CBD oil e Cosmetici alla canapa sulla pelle. Una vera e propria tendenza skincare, che fa parlare di sé grazie agli straordinari benefici per viso e corpo. La pianta incriminata è la cannabis, che viene usata sotto forma di olio di canapa e CBD (o cannabidiolo). Come spiegano gli esperti di Hemp Care – la linea lifestyle di Allegrini S.p.A. – «il CBD viene estratto dalle infiorescenze, mentre l’olio di canapa si ricava dai semi della pianta». Antinfiammatori, emollienti e lenitivi, entrambi gli ingredienti sono ottimi alleati di giovinezza. E per quanto l’addiction sia comprensibile, «entrambi gli attivi contengono meno dell 0,02% di THC (tetraidrocannabiolo), ovvero la sostanza ... Leggi su amica (Di giovedì 4 marzo 2021) Nemmeno negli effetti stupefacenti di CBD oil esulla. Una vera e propria tendenza, che fa parlare di sé grazie agli straordinari benefici per. La pianta incriminata è la cannabis, che viene usata sotto forma di olio die CBD (o cannabidiolo). Come spiegano gli esperti di Hemp Care – la linea lifestyle di Allegrini S.p.A. – «il CBD viene estratto dalle infiorescenze, mentre l’olio disi ricava dai semipianta». Antinfiammatori, emollienti e lenitivi, entrambi gli ingredienti sono ottimi alleati di giovinezza. E per quanto l’addiction sia comprensibile, «entrambi gli attivi contengono meno dell 0,02% di THC (tetraidrocannabiolo), ovvero la sostanza ...

