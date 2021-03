“Cosa è successo tra me e Tommaso dopo il GF Vip”. Maria Teresa Ruta vuota il sacco su Zorzi: tutti stupiti dalle sue parole (Di giovedì 4 marzo 2021) Maria Teresa Ruta è stata ospite nella giornata del 4 marzo di ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso. Ed è stata ovviamente interpellata sull’argomento più importante, ovvero il ‘Grande Fratello Vip’. Intanto, nelle scorse ore ha annunciato di essere pronta al grandissimo passo con la sua dolce metà Roberto Zappulla. Lo ama alla follia e per questa ragione ha intenzione di unirsi in matrimonio con l’uomo. Le sue parole sono molto dirette e convinte, infatti i preparativi sono in corso. Questo quanto rivelato dall’ex gieffina: “Stiamo organizzando un matrimonio subacqueo. Mi stanno confezionando una muta bianca. Mi piacerebbe sposarmi in Liguria, a Camogli, immergendomi con Roberto dove c’è il Cristo degli Abissi. dopodiché faremo un matrimonio diffuso, nel senso che gireremo tutta l’Italia, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 marzo 2021)è stata ospite nella giornata del 4 marzo di ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso. Ed è stata ovviamente interpellata sull’argomento più importante, ovvero il ‘Grande Fratello Vip’. Intanto, nelle scorse ore ha annunciato di essere pronta al grandissimo passo con la sua dolce metà Roberto Zappulla. Lo ama alla follia e per questa ragione ha intenzione di unirsi in matrimonio con l’uomo. Le suesono molto dirette e convinte, infatti i preparativi sono in corso. Questo quanto rivelato dall’ex gieffina: “Stiamo organizzando un matrimonio subacqueo. Mi stanno confezionando una muta bianca. Mi piacerebbe sposarmi in Liguria, a Camogli, immergendomi con Roberto dove c’è il Cristo degli Abissi.diché faremo un matrimonio diffuso, nel senso che gireremo tutta l’Italia, ...

