Coronavirus, verso la chiusura delle scuole in Calabria (Di giovedì 4 marzo 2021) commenta 'Se i dati ci conforteranno già venerdì mattina sarà firmata l'ordinanza che fermerà la didattica in presenza'. Lo ha affermato il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 marzo 2021) commenta 'Se i dati ci conforteranno già venerdì mattina sarà firmata l'ordinanza che fermerà la didattica in presenza'. Lo ha affermato il presidente facente funzioni della RegioneNino ...

repubblica : Coronavirus nel mondo, nuovo record di vittime in Brasile: 1.840 in 24 ore: Gli Stati Uniti sfiorano i 29 milioni d… - sole24ore : #Coronavirus. L’Italia blocca l’export del #vaccino #AstraZeneca. Ema verso esame vaccino Sputnik, Russia pronta a… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, verso la chiusura delle scuole in Calabria #calabria - gordonzar : RT @BottaMktg: Da millenni le nostre cellule assimilano e 'smussano' Coronavirus in modo naturale. La natura verte sempre verso una sopravv… - messveneto : Il Friuli verso la zona arancione? Peggiorano i parametri del monitoraggio settimanale, rischiano anche Trieste e P… -