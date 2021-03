Coronavirus, venerdì i nuovi colori. Calabria verso l'arancione, la Sicilia resta gialla (Di giovedì 4 marzo 2021) Con il virus che continua a correre e le varianti del Covid sempre più diffuse in tutto il paese, l'Italia si avvia verso nuove restrizioni: già venerdì , con i dati del nuovo monitoraggio, la maggior... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 marzo 2021) Con il virus che continua a correre e le varianti del Covid sempre più diffuse in tutto il paese, l'Italia si avvianuove restrizioni: già, con i dati del nuovo monitoraggio, la maggior...

ParmelinG : Invito tutta la popolazione a osservare un minuto di silenzio venerdì alle 11:59 per le vittime del #coronavirus in… - TgrPiemonte : #Coronavirus, da lunedì scuole medie e superiori del Piemonte chiuse per 15 giorni. Si torna alla didattica a dista… - bgRimini : #rischiorosso|L'indice cresce|Guardiamo al bene che c’è|Venerdì la #cabinadiregia analizzerà i dati:… - Arandarko : RT @LucaGattuso: In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Oggi siamo al 5,82%.… - WL_AEP_NES : RT @ParmelinG: Invito tutta la popolazione a osservare un minuto di silenzio venerdì alle 11:59 per le vittime del #coronavirus in ????. Le c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus venerdì Coronavirus, 'Toscana arancione anche la prossima settimana' Venerdì riunirò questo comitato per prendere queste decisioni sulle scuole'. Al governatore preme ... Nuovo Dpcm: le misure Coronavirus in Toscana, 1200 ricoverati: 'Mai così tanti dal 18 dicembre' ...

Covid. Da lunedì 8 marzo attivo il Punto vaccinale di Abbiategrasso L'attività del Punto vaccinale si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle h. 9.30 alle h.12,00. Con l'... NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK , Salute Coronavirus. Milano, la tenda della ...

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE riunirò questo comitato per prendere queste decisioni sulle scuole'. Al governatore preme ... Nuovo Dpcm: le misurein Toscana, 1200 ricoverati: 'Mai così tanti dal 18 dicembre' ...L'attività del Punto vaccinale si svolgerà dal lunedì aldalle h. 9.30 alle h.12,00. Con l'... NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK , Salute. Milano, la tenda della ...