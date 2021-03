Coronavirus Sicilia | il bollettino del 4 marzo 2021 | 560 nuovi casi | tasso di positività al 2 | 08%

(Di giovedì 4 marzo 2021) Sono 560 icontagi registrati insu 26.837 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 4. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 24.545 di cui 23.751 in isolamento domiciliare, 1.130 i guariti. In terapia intensiva i pazienti sono 118 (+1), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 676. Si registrano purtroppo 14 vittime. Ildiadesso è al 2,08 %.Icittà per città.Palermo 257, Catania 97, Messina 51, Trapani 17, Siracusa 47, Ragusa 24, Caltanissetta 38, Agrigento 22, Enna 7.

Cinquecentosessanta nuovi casi di Covid 19 ...La competente autorità italiana, viene spiegato, ha ricevuto una richiesta di autorizzazione all'esportazione di vaccini anti COVID-19 da parte di AstraZeneca. La richiesta è stata fatta ai sensi del ...Sono 560 nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 4 marzo. Registrati inoltre altri 14 morti. Nell'isola sono 1.130 i pazienti dimessi o guariti fra ieri e oggi.