(Di giovedì 4 marzo 2021) Lantus ha comunicato un nuovo caso di positività alnella prima squadra: si tratta del centrocampista. Ilè in isolamento e asintomatico. “La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”, informa con un comunicato lantus (COVID: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).

DiMarzio : Problemi per Pirlo in vista di #JuveLazio: #Bentancur è positivo al coronavirus - eldestapeweb : ?? Carla Vizzotti dió positivo de Coronavirus ?? - BastaPasquale : RT @La_Bianconera: Rodrigo #Bentancur positivo al #covid! ?? Chiaramente con tutti i 'semplici' infortuni di sto periodo... ci mancava una n… - La_Bianconera : Rodrigo #Bentancur positivo al #covid! ?? Chiaramente con tutti i 'semplici' infortuni di sto periodo... ci mancava… - SkyTG24 : Coronavirus, positivo il calciatore della Juve Rodrigo Bentancur -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo

Il centrocampista uruguaiano classe 1997 è risultatoal. COMUNICATO UFFICIALE - Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è ...Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, la Juventus ha reso noto che "nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, e' emersa la positivita' al Covid 19 di Rodrigo ...Allarme Covid in casa Juventus, con l'annuncio della positività di Rodrigo Bentancur. Asintomatico e in isolamento."La Juventus Football Club comunica che, durante i test effettuati dal protocollo in vigore, Rodrigo Bentancur è risultato positivo al Covid 19. Il calciatore è isolato e non presenta sintomi. Il club ...