Coronavirus, l’Italia blocca l’export dei vaccini di AstraZeneca (Di giovedì 4 marzo 2021) l’Italia blocca l’export dei vaccini di AstraZeneca. No al trasferimento di 250mila dosi in Australia. ROMA – l’Italia blocca l’export dei vaccini di AstraZeneca fuori dall’Unione Europea. Come riportato da La Repubblica, Roma, dopo un contatto con Bruxelles, ha deciso di vietare il trasferimento di 250mila dosi in Australia dallo stabilimento di Anagni. La decisione è stata ratificata nella giornata di venerdì 26 febbraio dopo un confronto con la Commissione Europea. Le dosi saranno distribuite all’interno dell’Unione non senza polemiche. l’Italia è il primo Paese a prendere questa decisione La possibilità di bloccare l’export delle dose dei ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021)deidi. No al trasferimento di 250mila dosi in Australia. ROMA –deidifuori dall’Unione Europea. Come riportato da La Repubblica, Roma, dopo un contatto con Bruxelles, ha deciso di vietare il trasferimento di 250mila dosi in Australia dallo stabilimento di Anagni. La decisione è stata ratificata nella giornata di venerdì 26 febbraio dopo un confronto con la Commissione Europea. Le dosi saranno distribuite all’interno dell’Unione non senza polemiche.è il primo Paese a prendere questa decisione La possibilità diredelle dose dei ...

antoguerrera : Lo sostengo da settimane e mi spiace essere allarmista. Ma l'Italia non ha ancora capito che con la cosiddetta 'va… - SkyTG24 : Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: Usa in testa, l’Italia è al quarto posto - sole24ore : #Coronavirus. L’Italia blocca l’export del #vaccino #AstraZeneca. Ema verso esame vaccino Sputnik, Russia pronta a… - ilriformista : Il #COVID19 chiude di nuovo l'Italia. La mappa delle #VARIANTI da Nord a Sud #coronavirus #Covid_19 - news_mondo_h24 : Coronavirus, l’Italia blocca l’export dei vaccini di AstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Italia Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino al 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la ... Il Sole 24 ORE