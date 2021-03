Coronavirus Liguria, i nuovi casi sono 411. Aumentano i ricoveri (Di giovedì 4 marzo 2021) sono 414 i nuovi positiv i al Coronavirus in Liguria su un totale di 4.350 tamponi molecolari e 2.920 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di ... Leggi su lanazione (Di giovedì 4 marzo 2021)414 ipositiv i alinsu un totale di 4.350 tamponi molecolari e 2.920 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di ...

qn_lanazione : #Coronavirus #Liguria, i nuovi casi sono 411. Aumentano i ricoveri - GiovanniToti : Gli aggiornamenti di oggi sul #Coronavirus in diretta dalla Regione Liguria ?? - GazzettadellaSp : Coronavirus, Toti: 'In Liguria vaccinati più cittadini rispetto alla media nazionale' - telecitynews24 : ?? CORONAVIRUS LIGURIA, 414 NUOVI CASI E 7 DECESSI ?? 4.350 tamponi molecolari e 2.920 antigenici effettuati ??… - LiguriaOggi : Coronavirus – Altri 7 decessi in Liguria, crescono ancora i contagi -