Coronavirus, la guida agli spostamenti: in Italia e all’estero ecco cosa si può fare (Di giovedì 4 marzo 2021) I colori per le Regioni, gli elenchi per i Paesi esteri, ma anche le autocertificazioni da avere sempre con sé. Tutti i provvedimenti, confermati o introdotti, dall’ultimo Dpcm del Governo Draghi Leggi su lastampa (Di giovedì 4 marzo 2021) I colori per le Regioni, gli elenchi per i Paesi esteri, ma anche le autocertificazioni da avere sempre con sé. Tutti i provvedimenti, confermati o introdotti, dall’ultimo Dpcm del Governo Draghi

oldo_bis : @aCornflakeGirl Coronavirus, la guida agli spostamenti: in Italia e all’estero ecco cosa si può fare - Dorlec3 : Covid: il Tar del Lazio condanna le linee guida ministeriali su “vigile attesa” - Linea Italia Piemonte #news… - _AndreaCasa : COVID-19 e misure di prevenzione: si raccomanda per tutte le tipologie di impianti di trattamento aria installati i… - infoitinterno : Coronavirus, la guida agli spostamenti: in Italia e all’estero ecco cosa si può fare - GuidaGenitori : #adolescenticoronavirus #adolescenticovid #covideffettoetà #genitori #adolescenti #guidagenitori #genitoriefigli… -