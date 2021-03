Coronavirus, la Germania cambia idea: via libera al vaccino di AstraZeneca anche per gli over 65 (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo l’ok arrivato dalla Francia, anche Berlino ha approvato l’uso del vaccino AstraZeneca per gli over 65. Il comitato tedesco per le vaccinazioni del Robert Koch Institute ha raccomandato l’uso del vaccino prodotto dalla causa farmaceutica inglese anche per la popolazione più anziana. Gli esperti hanno anche raccomandato di aspettare fino a un massimo di 12 settimane per la somministrazione della seconda dose. A fine gennaio la Germania si era rifiutata di approvare il vaccino per le persone di età pari o superiore ai 65 anni a causa di problemi di efficacia. Ora nuovi dati diffusi da AstraZeneca hanno fatto cambiare idea a Berlino. E sembra che anche in Italia ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo l’ok arrivato dalla Francia,Berlino ha approvato l’uso delper gli65. Il comitato tedesco per le vaccinazioni del Robert Koch Institute ha raccomandato l’uso delprodotto dalla causa farmaceutica ingleseper la popolazione più anziana. Gli esperti hannoraccomandato di aspettare fino a un massimo di 12 settimane per la somministrazione della seconda dose. A fine gennaio lasi era rifiutata di approvare ilper le persone di età pari o superiore ai 65 anni a causa di problemi di efficacia. Ora nuovi dati diffusi dahanno fattorea Berlino. E sembra chein Italia ...

