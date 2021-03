Coronavirus Italia, il bollettino del 4 marzo 2021: 22.865 nuovi casi e 339 morti (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono 22.865 nuovi casi di Coronavirus, e 339 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 22.865 (ieri 20.884) Tamponi (diagnostici e di controllo): 358.884 (tasso di positività del 5,8%) Attualmente positivi: 446.439— (+9.018 rispetto a ieri) Ricoverati: — 20.157 (+394) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.475 (+64) Isolamento domicialiare: 423.807 (+8.560). Totale casi positivi dall’inizio della pandemia: 2.453.706 (+13.488) Totale Dimessi/Guariti: 2.453.706 (+13.488) Vaccinati: 4.757.890 dosi somministrate Leggi su mediagol (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono 22.865di, e 339 iregistrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 22.865 (ieri 20.884) Tamponi (diagnostici e di controllo): 358.884 (tasso di positività del 5,8%) Attualmente positivi: 446.439— (+9.018 rispetto a ieri) Ricoverati: — 20.157 (+394) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.475 (+64) Isolamento domicialiare: 423.807 (+8.560). Totalepositivi dall’inizio della pandemia: 2.453.706 (+13.488) Totale Dimessi/Guariti: 2.453.706 (+13.488) Vaccinati: 4.757.890 dosi somministrate

