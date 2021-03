Coronavirus inarrestabile Gimbe | ecco la terza ondata | ma la campagna vaccinale non decolla

(Di venerdì 5 marzo 2021) Salgono ancora da 20.884 a 22.865 i nuovi contagiati in Italia nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività al 6,73%, in crescita dello 0,9%. Mentre le vittime sono state 339, ieri 347. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Sono stati eseguiti 339.635 tamponi contro i 358.884 di ieri. I casi totali da inizio epidemia sono 2.999.119, i morti 98.974. Gli attualmente positivi sono 446.439 (+9.018 rispetto a ieri), i dimessi e guariti 2.453.706 (+13.488), in isolamento domiciliare ci sono ora 423.807 persone (+8.560). La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia, ancora in crescita (+5.174), seguita da Campania (+2.780), Emilia Romagna (+2.545), Piemonte (+2.167) e Lazio (+1.702).LaIntanto, arrivano pessime notizie dalla Fondazionesul monitoraggio dell'epidemia: si registra dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus inarrestabile

ciociariaoggi.it

Il che vuol dire che ci sono 60 posti letto liberi per i malati di. Per quanto riguarda invece i pazienti no Covid, i ricoverati sono 433. Quindi i posti letto liberi sono 109: 55 dei ...E non c'è dubbio che, ripensando all'alba del terzo Millennio, la stagione delsarà ... ma anche come un flusso, composto di tanti momenti, apparentemente marginali, che ...Inarrestabile si mantiene il controllo dei carabinieri di fermo, sull’osservanza della normativa nazionale per il contenimento del contagio da covid-19. Ed anche stavolta, purtroppo, non sono mancate ...Controlli serrati nel Fermano Inarrestabile si mantiene il controllo dei carabinieri di Fermo, sull’osservanza della normativa nazionale per il contenimento del contagio da covid-19. Ed anche stavolta ...