Coronavirus, in Veneto quasi 1.500 nuovi casi in 24 ore. Zaia: «I numeri stanno crescendo, prevedo turbolenze» (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Veneto conta 1.487 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il bollettino regionale di giovedì 4 marzo registra 1.487 nuovi contagi rispetto a mercoledì: il totale sale così a 338.237 malati. 20 i decessi, per un totale di 9.911 da inizio pandemia. Gli afflussi nelle strutture ospedaliere sono in leggero aumento, per ora senza criticità. Nei reparti ordinari sono ricoverati 1.202 pazienti (+8), nelle terapie intensive sono occupati 156 letti, con 1 nuovo ingresso. Il tasso di positività è al 3,62%, mentre l’indice Rt è a quota 1,12. «I numeri si stanno un po’ ingrossando», ha detto il governatore Luca Zaia, «oggi ho sentito il ministro Speranza, di certo ci sono regioni più in sofferenza di noi. L’Italia si sta colorando sempre più di ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) Ilconta 1.487dinelle ultime 24 ore. Il bollettino regionale di giovedì 4 marzo registra 1.487contagi rispetto a mercoledì: il totale sale così a 338.237 malati. 20 i decessi, per un totale di 9.911 da inizio pandemia. Gli afflussi nelle strutture ospedaliere sono in leggero aumento, per ora senza criticità. Nei reparti ordinari sono ricoverati 1.202 pazienti (+8), nelle terapie intensive sono occupati 156 letti, con 1 nuovo ingresso. Il tasso di positività è al 3,62%, mentre l’indice Rt è a quota 1,12. «Isiun po’ ingrossando», ha detto il governatore Luca, «oggi ho sentito il ministro Speranza, di certo ci sono regioni più in sofferenza di noi. L’Italia si sta colorando sempre più di ...

RaiNews : 'I casi di eventi scolastici di contagio nell'ultima settimana sono passati da 51 da 102 nelle scuole superiori, no… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Non sarà un 8 marzo di gioia per molte donne. Un anno di epidemia le ha costrette tute a raddoppiare gli sforzi, a volte in… - larenait : #coronavirus I dati della #scuola in #Veneto - nuova_venezia : [IL BOLLETTINO] Poco meno di 1500 casi in 24 ore: il dato dei contagi in Veneto ha subito una brusca accelerazione… - alcinx : RT @TgrVeneto: Non sarà un 8 marzo di gioia per molte donne. Un anno di epidemia le ha costrette tute a raddoppiare gli sforzi, a volte in… -