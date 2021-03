Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di giovedì 4 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 marzo Ancora in aumento i casi in Italia. Sono 22.865 i nuovi contagi a fronte di 339.365 test. Tasso di positività al 6,7%. Se si considerano solo i molecolari sale al 12,4%. Aumentano i ricoveri ordinari, i pazienti gravi e gli ingressi in terapia intensiva, diminuiscono i decessi. La Lombardia (+5.174) è la regione con più casi seguita da Campania (+2.780) ed Emilia-Romagna ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 4 marzo Ancora in aumento i casi in. Sono 22.865 i nuovi contagi a fronte di 339.365 test. Tasso di positività al 6,7%. Se si considerano solo i molecolari sale al 12,4%. Aumentano i ricoveri ordinari, i pazienti gravi e gli ingressi in terapia intensiva, diminuiscono i decessi. La Lombardia (+5.174) è la regione con più casi seguita da Campania (+2.780) ed Emilia-Romagna ...

