Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 marzo: 22.865 nuovi positivi

I dati di oggi del Coronavirus

I dati del contagio da Coronavirus di oggi, giovedì 4 marzo 2021, registrano 22.865 casi e 339 vittime. Ancora alto il numero dei nuovi positivi giornalieri, come il numero dei decessi rispetto a ieri. Tasso di positività al 6,7%.

Gli aggiornamenti

Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 446.439 con un incremento di 9.018 casi. 232 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 13.488 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e sale di nuovo sopra i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 20.157 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le ...

