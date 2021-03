Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di giovedì 4 marzo 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link le infografiche su Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di giovedì 4 marzo 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile (a questo link lesu Europa e mondo). A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

antoguerrera : Lo sostengo da settimane e mi spiace essere allarmista. Ma l'Italia non ha ancora capito che con la cosiddetta 'va… - sole24ore : Università, Italia tra i 5 migliori paesi per la ricerca sul Coronavirus. La Sapienza prima al mondo in «Studi clas… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 marzo: 20.884 nuovi casi e 347 morti - NoiNotizie : #coronavirus: #Italia, 446439 attualmente positivi a test (+9018 in un giorno) con 98974 decessi (339) e 2453706 gu… - Torrechannelit : Emergenza Coronavirus – L’Italia blocca l’export di 250mila dosi del vaccino AstraZeneca -