Coronavirus, in Italia 22.865 nuovi casi su 339.635 tamponi e altri 339 morti (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono 22.865 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, a fronte di 339.635 tamponi eseguiti. Il tasso di positività odierno si attesta al 6,7% (+0,9% rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono 22.865 idiregistrati in, a fronte di 339.635eseguiti. Il tasso di positività odierno si attesta al 6,7% (+0,9% rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore i ...

