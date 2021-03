Coronavirus, il vaccino russo Sputnik sotto la lente d’ingrandimento (Di giovedì 4 marzo 2021) Valutazioni in corso dal punto di vista scientifico. vaccino Covid-19, l’Ema valuta l’utilizzo di Sputnik V su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 4 marzo 2021) Valutazioni in corso dal punto di vista scientifico.Covid-19, l’Ema valuta l’utilizzo diV su Notizie.it.

ilpost : Contro il coronavirus ci sono diversi tipi di vaccini, ma più dell'efficacia conta riceverlo il prima possibile. Qu… - RobertoBurioni : Le varianti del coronavirus non sono automaticamente un problema, non è detto che riescano a 'evitare' il vaccino e… - you_trend : ? #Coronavirus, variazione dosi di vaccino somministrate rispetto alle 17 di ieri: +216.168 Media settimanale dell… - LiveAvanti : Check out this article: Coronavirus: L'Europa sta esaminando il vaccino russo Sputnik - - infoitsalute : Dose unica di vaccino per i guariti dal Coronavirus: arriva il via libera del Ministero -