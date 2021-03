Coronavirus, il governo studia già nuove restrizioni: ipotesi coprifuoco anticipato e altri limiti agli spostamenti (Di giovedì 4 marzo 2021) L’evoluzione dell’epidemia da Coronavirus preoccupa il governo Draghi. E l’esecutivo, dopo il Dpcm appena varato che ha dato ai presidenti di Regione la possibilità di chiudere le scuole anche in zona arancione e gialla, pensa già a nuove restrizioni. Tra le ipotesi sul tavolo, secondo il Corriere della Sera, il coprifuoco anticipato e ulteriori limiti alla mobilità. I dati del consueto monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità potrebbero arrivare già oggi, mentre domani ci sarà un nuovo incontro della cabina di regia tra governo e Regioni. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è convinto che i numeri andranno a peggiorare. Venerdì l’indice Rt nazionale sarà sopra 1 e potrebbero scattare ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) L’evoluzione dell’epidemia dapreoccupa ilDraghi. E l’esecutivo, dopo il Dpcm appena varato che ha dato ai presidenti di Regione la possibilità di chiudere le scuole anche in zona arancione e gialla, pensa già a. Tra lesul tavolo, secondo il Corriere della Sera, ile ulteriorialla mobilità. I dati del consueto monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità potrebbero arrivare già oggi, mentre domani ci sarà un nuovo incontro della cabina di regia trae Regioni. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è convinto che i numeri andranno a peggiorare. Venerdì l’indice Rt nazionale sarà sopra 1 e potrebbero scattare ...

