Coronavirus, il contagio corre: 22.865 nuovi casi. Nuovo aumento di ricoverati e pazienti in terapia intensiva. I morti sono 339 (Di giovedì 4 marzo 2021) Il contagio corre e gli ospedali tornano sotto pressione. L'ultimo bollettino quotidiano sull'andamento della pandemia, certifica una crescita della curva epidemiologica sempre più preoccupante. sono 22.865 i nuovi casi di Sars-Cov-2 rintracciati tra i 339.635 tamponi processati, di cui 156.583 test antigenici rapidi: l'incidenza quindi schizza al 6,7%. Mentre si registra un Nuovo balzo dei ricoverati con sintomi (+394) e del saldo dei posti in terapia intensiva (+64, con 232 ingressi). L'Italia, come più volte anticipato dagli esperti, entra quindi nella terza ondata. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

