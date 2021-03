Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 marzo: 20.884 nuovi casi e 347 morti - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 4 marzo: 22.865 nuovi casi e 339 morti: Ieri, con 358.884 tamponi effettuati e u… - ritafrediani : Coronavirus, il bollettino di oggi 4 marzo: 22.865 nuovi casi e 339 morti - andreaas696 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 marzo: 22.865 nuovi casi, i morti sono 339 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Lo rende noto ilquotidiano del ministero della Salute. Contagi ancora in crescita, ... Dall'inizio dell'epidemia da, in regione si sono registrati 270.155 casi di positività. I ...Sono 22.865 i nuovi contagi daoggi, giovedì 4 marzo, secondo ildella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. I morti sono stati 339 nelle ultime 24 ore, un dato che porta a 98.974 il totale ...Sono 22.865 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, giovedì 4 marzo, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della ...Continuano a salire i contagi: sono 2.545 i nuovi positivi, di cui 1.101 asintomatici, in Emilia Romagna registrati oggi su un totale di 38.231 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. E purtroppo ci son ...