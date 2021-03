Coronavirus | il bollettino di oggi 4 marzo | 22 865 contagi e 339 morti Ecco i nuovi casi Covid e le regioni in arancione rafforzato

(Di giovedì 4 marzo 2021) Dall'inizio dell'epidemia sono 3 milioni gli italiani che sono venuti a contatto con il, e con gli ultimi decessi registratisono 98.974 coloro che non sono riusciti a superare ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 marzo: 20.884 nuovi casi e 347 morti - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 4 marzo: 22.865 nuovi casi e 339 morti: Ieri, con 358.884 tamponi effettuati e u… - emanuelmme1 : RT @romatoday: Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 4 marzo - GGennarp : Coronavirus, il bollettino di oggi 4 marzo: 22.865 nuovi casi e 339 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

il Resto del Carlino

Il contagio corre e gli ospedali tornano sotto pressione. L'ultimoquotidiano sull'andamento della pandemia, certifica una crescita della curva epidemiologica sempre più preoccupante. Sono 22.865 i nuovi casi di Sars - Cov - 2 rintracciati tra i 339.635 ...Ildella Lombardia è stato reso noto pochi istanti fa, e ancora una volta i numeri sono drammatici. La Regione ha deciso di istituire la zona arancione rafforzato a partire da ...Coronavirus Emilia-Romagna: i contagi provincia per provincia. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 562 nuovi casi e Modena con 442; poi Ravenna (249), Reggio Emilia (246), Rimini ...Record di contagi anche nella provincia di Taranto: 334 In Puglia, secondo gli ultimi dati diffusi nel consueto bollettino regionale, continua a crescere in modo preoccupante la curva dei contagi: nel ...