Coronavirus | i dati del 4 marzo

Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 22.865, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 2.999.119. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 9.018 unità, quindi al momento risultano positive 446.439 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.475, quindi 64 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 20.157, ovvero 394 in più sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 423.807. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 339 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 98.974. Da ieri si registrano anche 13.488 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 2.453.706.

