Coronavirus, giovedì 4 marzo: sono 1.702 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma – “Oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (-1.271) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, si registrano 1.702 casi positivi (+182), 22 i decessi (-13) e +1.426 i guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 700. Il valore RT a 0.98, calano i decessi, aumentano i nuovi focolai, stabili i tassi di occupazione dei posti letto”, queste le parole dell’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato. Nella Asl Roma 1 sono 368 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. sono otto i ricoveri. Si registrano ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma – “Oggi su oltre 13 mila tamponi nel(-1.271) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, si registrano 1.702 casi positivi (+182), 22 i decessi (-13) e +1.426 i guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma cittàa quota 700. Il valore RT a 0.98, calano i decessi, aumentano ifocolai, stabili i tassi di occupazione dei posti letto”, queste le parole dell’assessore alla sanità delAlessio D’Amato. Nella Asl Roma 1368 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.otto i ricoveri. Si registrano ...

infoitinterno : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 22.865 contagi su 339.635 tamponi e 339 morti per Covid: i dati di giovedì 4 ma… - spuntalaluna1 : RT @fanpage: Il bollettino di oggi #4marzo - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, di giovedì #4marzo #Coronavirus #COVID19 - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 4 marzo - CronacadiRa : giovedì 4 marzo. Coronavirus, a Ravenna 49 casi (ieri 94). In tutta la provincia 249 (ieri 268). I tamponi eseguiti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus giovedì Covid Italia, oggi 22.865 contagi e 339 morti: bollettino 4 marzo Sono 22.865 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, giovedì 4 marzo, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. I morti sono stati 339 nelle ultime 24 ore, un dato che porta a 98.974 il totale ...

Coronavirus, sosta gratis per tutti gli operatori sanitari di Maggiore e Sant'Orsola ... sono le decisioni del Comune di Bologna contenute in due ordinanze di mobilità valide fino a cessate esigenze a partire da oggi, giovedì 4 marzo, giorno in cui entra in vigore anche l' ordinanza ...

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni.