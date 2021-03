Coronavirus, Emilia Romagna vede rosso: tra le ipotesi coprifuoco anticipato (Di venerdì 5 marzo 2021) Tutta la Romagna, ad eccezione di Forlì, sono in zona 'arancione scuro'. Ma la situazione, nelle prossime ore, potrebbe addirittura peggiorare. Il governo e le regioni sono infatti pronti a nuove ... Leggi su forlitoday (Di venerdì 5 marzo 2021) Tutta la, ad eccezione di Forlì, sono in zona 'arancione scuro'. Ma la situazione, nelle prossime ore, potrebbe addirittura peggiorare. Il governo e le regioni sono infatti pronti a nuove ...

RegioneER : Il presidente di @RegioneER , @sbonaccini ha firmato l’ordinanza: istituita la zona rossa per comuni Città Metropol… - RegioneER : #Coronavirus in Emilia-Romagna a marzo previsto l'arrivo di 626mila dosi di vaccini. A oggi, utilizzato il 76% di q… - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento dalla #EmiliaRomagna: su oltre 38mila tamponi effettuati, 2.545 nuovi positivi. 1.070… - infoitsalute : Coronavirus, picco di ricoveri in provincia di Reggio Emilia: 12 in un giorno, due i malati in Rianimazione - ArmandaGelsomin : RT @sole24ore: Coronavirus, Emilia-Romagna e Campania a rischio zona rossa. Veneto peggiora verso arancione: -