Coronavirus | bollettino di giovedì 4 marzo | i numeri in Veneto e provincia di Venezia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Sono 339.635 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in ... Ildell'Unità di crisi della Regione riporta 2.167 contagi, con un tasso del 12% ...... sono stati registrati 10.058 test per l'infezione da Covid - 19e sono stati ... Ilepidemiologico Regione Puglia 4.3.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/W6V43Sono 22.865 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia ... Impennata in Piemonte con 2.167 casi, tasso al 12% Impennata di casi di Covid in Piemonte. Il bollettino riporta 2.167 contagi, con un ...Sono 81 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 4 morti. Il tasso di positività al Covid nella Regione supera il 3% secondo l’ultimo aggiorna ...