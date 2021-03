Coronavirus: ancora in netta crescita la curva epidemica in Italia (Di giovedì 4 marzo 2021) ancora in netta crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 22.865 (ieri 20.884), il dato più alto dal 31 dicembre, quando furono oltre 23mila. Con 339.635 tamponi, quasi 20mila in meno di... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 marzo 2021)inlain. I nuovi casi sono 22.865 (ieri 20.884), il dato più alto dal 31 dicembre, quando furono oltre 23mila. Con 339.635 tamponi, quasi 20mila in meno di...

antoguerrera : Lo sostengo da settimane e mi spiace essere allarmista. Ma l'Italia non ha ancora capito che con la cosiddetta 'va… - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 4.757.890 Di cui prime dosi: 3.261.623 Di cu… - fattoquotidiano : Una nuova variante del coronavirus, chiamata B.1.526, si sta rapidamente diffondendo nella città di New York [Leggi… - LaNotiziaQuoti : Stando all'aggiornamento di giovedì 4 marzo in Umbria sono stat registrati 267 i nuovi casi di Coronavirus. Il dat… - tomtweet3 : @contro_il_nulla @marzia26282324 Non si inoltri su cose che non conosce. Il Coronavirus è diagnosticato attraverso… -