Coronavirus | 22 865 nuovi casi e 339 decessi in 24 ore

(Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Corrono i contagi in Italia. Ipositivi al, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, sono 22.865, in crescita rispetto ai 20.884 di ieri, a fronte di 339.635 tamponi processati, e che determina un indice di positività che sale al 6,7%. Leggero calo dei, 339 (-8), i guariti sono 13.488 mentre gli attuali positivi si incrementano di 9.018 attestandosi a 446.439.Si fa sempre più grave la situazione negli ospedali: sfonda quota 20 mila il numero dei ricoverati nei reparti ordinari, esattamente 20.157 (+394), mentre nelle terapie intensive vi sono 2.475 degenti (+64) con 232ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 423.807 persone. La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di(5.174), seguita da Campania (2.780) ed ...

Nelle ultime 24 ore sono stati 22.865 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 20.884. Diminuiscono i tamponi effettuati: 339.635, contro i 358.884 di ieri. Nel conteggio, dallo scorso 15 gennaio, sono inclusi anche i test antigenici rapidi. Sono per la precisione 22.865 i test positivi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 20.884. Le vittime ieri erano state 347. Sono 339.635 i tamponi molecolari e antigenici. In Lombardia da domani in arancione scuro i contagi salgono da 4.590 a 5.174 con duemila tampini in meno. Nel Lazio da 1.520 i contagi salgono a 1.7...