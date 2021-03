Corona virus: Italia, 446439 attualmente positivi a test (+9018 in un giorno) con 98974 decessi (339) e 2453706 guariti (13488). Totale di 2999119 casi (22165) Dati della protezione civile: effettuati 339635 tamponi (Di giovedì 4 marzo 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 446439 attualmente positivi a test (+9018 in un giorno) con 98974 decessi (339) e 2453706 guariti (13488). Totale di 2999119 casi (22165) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 339635 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 4 marzo 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(339) e).di) proviene da Noi Notizie..

tonyfat64 : @DaliaDaliaanfo ?A nice evening qua e là! Tony P.s. The never ending story sto piffero di corona ?? virus - SealNumber : @Corriere ??Stress da corona virus... - zazoomblog : Corona virus: città metropolitana di Bari e provincia di Foggia incrementi di casi superiori al 44 per cento Rappor… - barattolodifagi : ma quel medico che gira su facebook dove parla del corona virus non può scoppiare? - CislCitta : Situazione corona virus in Italia -