“Coprifuoco anticipato, nuove misure, lockdown”. Covid, il governo preoccupato: le indiscrezioni filtrano dal palazzo (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo un piccolo allentamento, ora l’Italia è sempre più arancione e sempre più rossa.Davanti a un bollettino che sfonda la soglia dei ventimila contagiati, torna a registrare un alto numero di ricoverati e di morti e vede il tasso di positività al virus salire al 5,8 per cento, con Lombardia, Campania ed Emilia Romagna che da sole contano la metà dei casi. Come in tutta Europa, anche in Italia la capacità di trasmissione della variante inglese allarma gli scienziati e interroga il governo. Nella riunione riservata di martedì a palazzo Chigi, prima della conferenza stampa di Roberto Speranza e Mariastella Gelmini, il premier Mario Draghi, i tecnici e i ministri competenti — al lavoro per studiare il piano con le misure di contenimento — hanno condiviso la preoccupazione che il Paese possa presto tornare al picco di 40 mila casi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo un piccolo allentamento, ora l’Italia è sempre più arancione e sempre più rossa.Davanti a un bollettino che sfonda la soglia dei ventimila contagiati, torna a registrare un alto numero di ricoverati e di morti e vede il tasso di positività al virus salire al 5,8 per cento, con Lombardia, Campania ed Emilia Romagna che da sole contano la metà dei casi. Come in tutta Europa, anche in Italia la capacità di trasmissione della variante inglese allarma gli scienziati e interroga il. Nella riunione riservata di martedì aChigi, prima della conferenza stampa di Roberto Speranza e Mariastella Gelmini, il premier Mario Draghi, i tecnici e i ministri competenti — al lavoro per studiare il piano con ledi contenimento — hanno condiviso la preoccupazione che il Paese possa presto tornare al picco di 40 mila casi ...

