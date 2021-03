Coprifuoco anticipato e nuove chiusure: Speranza pronto a bloccare l’Italia (Di giovedì 4 marzo 2021) Sulla scia di Conte, come se niente fosse cambiato con l’avvento di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Il nuovo esecutivo, sostenuto da un’ampissima maggioranza che spazia dalla Lega ai Cinque Stelle passando per Zingaretti e Berlusconi, si muove esattamente nella stessa direzione del precedente, soprattutto sul fronte sanitario. La conferma di Speranza, d’altronde, era in questo senso emblematica: avanti con le restrizioni e le chiusure, anche perché i soldi per affrontare la crisi non ci sono, se non le briciole lasciate dall’Europa. E così, di fronte all’avanzare delle varianti del Covid-19 lungo lo Stivale, non si può che tornare a invocare il tristemente celebre lockdown. I nuovi dati, stando a quanto fatto trapelare in queste ore, stanno infatti convincendo il ministero della Salute e il nuovo premier a introdurre nuove misure di ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 4 marzo 2021) Sulla scia di Conte, come se niente fosse cambiato con l’avvento di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Il nuovo esecutivo, sostenuto da un’ampissima maggioranza che spazia dalla Lega ai Cinque Stelle passando per Zingaretti e Berlusconi, si muove esattamente nella stessa direzione del precedente, soprattutto sul fronte sanitario. La conferma di, d’altronde, era in questo senso emblematica: avanti con le restrizioni e le, anche perché i soldi per affrontare la crisi non ci sono, se non le briciole lasciate dall’Europa. E così, di fronte all’avanzare delle varianti del Covid-19 lungo lo Stivale, non si può che tornare a invocare il tristemente celebre lockdown. I nuovi dati, stando a quanto fatto trapelare in queste ore, stanno infatti convincendo il ministero della Salute e il nuovo premier a introdurremisure di ...

