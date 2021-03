Contratto di lavoro in somministrazione | come funziona

(Di giovedì 4 marzo 2021) Introdotta dalla legge Biagi, ladiè una forma contrattuale flessibile. Può essere utilizzata dalle aziende che necessitano di nuovo personale per un periodo di tempo breve o medio-lungo. Tradizionalmente, i rapporti disono regolamentati da contratti stipulati da due soggetti: il lavoratore e il datore di. Tuttavia, in risposta a un mercato occupazionale che necessita di sempre maggiore elasticità e dinamismo, hanno trovato spazio nuove forme contrattualistiche. Tra queste, una delle più utilizzate è quella delladi. Ildisomministrato prevede infatti la presenza di tre protagonisti: al datore die al lavoratore si aggiunge un terzo soggetto, ...

Su 1,3 milioni tenuti al patto per il, i dati di fine ottobre 2020 dicono che circa il 27% aveva avuto un, ma solo il 15% circa aveva unattivo, con una stragrande ...... quando il rapporto diandrà naturalmente ad esaurirsi dopo un rinnovo diche a un certo punto della storia appariva certa e che nel tempo è diventato un'ipotesi sempre più lontana. ...Pensioni: è possibile chiedere il riesame delle domande respinte per l'accesso alla nona salvaguardia esodati entro un termine stabilito da INPS secondo le istruzioni contenute nella circolare del 2 m ...L’Istat certifica la rigorosa freddezza dei numeri che col 2020 abbiamo 1 milione di più di persone in condizione di povertà assoluta, corrispondenti a circa 335mila famiglie ...