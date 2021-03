Confiscati beni per 40 milioni a un imprenditore del 'sacco di Palermo' (Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - La Dia ha confiscato beni per 40 milioni di euro a Giovanni Pilo, imprenditore edile ritenuto in stretti rapporti con Cosa nostra e tra i protagonisti del sacco di Palermo. A carico dell'83enne palermitano, residente in provincia di Roma, è stato eseguito il provvedimento emesso dalla Prima Sezione Penale e Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, presieduta da Raffaele Malizia, in accoglimento della proposta formulata dal direttore della Direzione investigativa. Giovanni Pilo, della famiglia mafiosa di Resuttana (coniugato con Anna Gambino, sorella di Giacomo Giuseppe, già capo del mandamento di San Lorenzo nonché componente della Cupola), è stato sottoposto a sorveglianza speciale nel 1976 e nel 1985. Successivamente ha riportato una condanna a 7 anni di reclusione nell'ambito del ... Leggi su agi (Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - La Dia ha confiscatoper 40 milioni di euro a Giovanni Pilo,edile ritenuto in stretti rapporti con Cosa nostra e tra i protagonisti deldi. A carico dell'83enne palermitano, residente in provincia di Roma, è stato eseguito il provvedimento emesso dalla Prima Sezione Penale e Misure di prevenzione del Tribunale di, presieduta da Raffaele Malizia, in accoglimento della proposta formulata dal direttore della Direzione investigativa. Giovanni Pilo, della famiglia mafiosa di Resuttana (coniugato con Anna Gambino, sorella di Giacomo Giuseppe, già capo del mandamento di San Lorenzo nonché componente della Cupola), è stato sottoposto a sorveglianza speciale nel 1976 e nel 1985. Successivamente ha riportato una condanna a 7 anni di reclusione nell'ambito del ...

RaiNews : Palermo è stata una delle prime città in Italia ad applicare la norma che prevede la possibilità di destinare gli i… - fattoquotidiano : Beni confiscati alla mafia, il report di Libera: “Il 62% dei comuni non è trasparente perché non pubblica l’elenco… - Avvenire_Nei : Beni confiscati, nei comuni poca trasparenza - sulsitodisimone : Confiscati beni per 40 milioni a un imprenditore del 'sacco di Palermo' - Carmela_oltre : RT @Agenzia_Italia: Confiscati beni per 40 milioni a un imprenditore del 'sacco di Palermo' -