Confindustria Campania | Grassi | Nord e Sud insieme per un progetto unitario di crescita del Paese

(Di giovedì 4 marzo 2021) “L’Italia riparte se ile il Sud sono”: si intitola così l’intervento del vicepresidente dicon delega alle Politiche regionali e di Coesione territoriale Vito, pubblicato sull’edizione del 2 marzo di Repubblica Napoli. “Non c’è dubbio – scrive– che il ritardo del Mezzogiorno in termini relativi e in alcune fasi anche assoluti e il gap rispetto al resto del, destinato ad aumentare con il proseguire della pandemia, sia una parte centrale del problema dello sviluppo italiano. Un concetto che emerge in maniera chiara nell’ultimo Quaderno della Fondazione Astrid “Una questione nazionale. Il Mezzogiorno da ‘problema’ a ‘opportunità'”, a cura di Giuseppe Coco e Claudio De Vincenti (edizioni Il Mulino 2020) presentato ieri in un dibattito a più ...