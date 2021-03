Confindustria Benevento | Ferraro Ance | Rigenerazione urbana | avanti con il coinvolgimento delle imprese

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 4 marzo 2021) Sul tema dellaintervento di Mariopresidente di: “Ri-Generazioneè un termine che oramai circola da molto tempo e al quale bisogna dare contenuti per poter realmente passare dalle parole ai fatti. Rigenerare le città e i territori significa riprogettarle in chiave nuova, avere un’idea chiara di quali siano i servizi, il quadro urbano e le infrastrutture di cui necessità una città moderna e sostenibile ma soprattutto significa avere ben chiari i processi decisionali e le procedure necessarie affinché in tempi utili questi progetti possano trasformarsi in realtà. Non è un caso che l’abbia dedicato molto tempo al tema dellasviluppato sotto i diversi punti di vista che non vuole ...