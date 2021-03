Con il Teatro Stabile del Veneto tour virtuali del Verdi, Goldoni e Mario Del Monaco (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Lo Stabile del Veneto accoglie il pubblico online per i tour virtuali dei Teatri Verdi, Goldoni e Mario Del Monaco. Osservare da vicino i segni del tempo sugli antichi mantegni dove ancora oggi si legano le corde, salire sul palco per guardare la platea dal punto di vista dell'attore, muoversi sui ballatoi come i tecnici, ammirare bozzetti e costumi in sartoria. Tutto questo sarà possibile. In attesa di poter tornare a proporre spettacoli dal vivo, il Teatro Stabile del Veneto spalanca così le porte per accogliere online il pubblico in un viaggio virtuale in 3D tra le sale, i camerini e gli spazi dietro le quinte dei suoi teatri. È una rappresentazione virtuale quella che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Lodelaccoglie il pubblico online per idei TeatriDel. Osservare da vicino i segni del tempo sugli antichi mantegni dove ancora oggi si legano le corde, salire sul palco per guardare la platea dal punto di vista dell'attore, muoversi sui ballatoi come i tecnici, ammirare bozzetti e costumi in sartoria. Tutto questo sarà possibile. In attesa di poter tornare a proporre spettacoli dal vivo, ildelspalanca così le porte per accogliere online il pubblico in un viaggio virtuale in 3D tra le sale, i camerini e gli spazi dietro le quinte dei suoi teatri. È una rappresentazione virtuale quella che il ...

francescacheeks : Teatro vuoto, cuore pieno, in piedi con un nodo alla gola: Sanremo, sei sempre una figata! Da stasera Chiamami per… - stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - SkyArte : Il Teatro Olimpico è una delle meraviglie artistiche di Vicenza che rappresenta il vertice della creatività di uno… - TV7Benevento : Con il Teatro Stabile del Veneto tour virtuali del Verdi, Goldoni e Mario Del Monaco... - beppedama : RT @stanzaselvaggia: È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cui i… -