Come sta andando la campagna vaccinale in Italia e nel mondo (Di giovedì 4 marzo 2021) Con le prime dosi di vaccino somministrate al personale sanitario, è iniziata ormai da qualche mese quella che molti hanno salutato Come la più grande campagna vaccinale della storia. Del resto c'è un paese, anzi a ben guardare un intero pianeta, da immunizzare contro il virus Sars-Cov-2. Wired ha deciso di raccontare questo percorso con una mappa, costantemente aggiornata, che mostra i progressi nella stima della copertura vaccinale contro il nuovo coronavirus: La mappa vira dall'arancione all'azzurro a mano a male che aumenta la copertura prevista stimata. Il cambio di colore avviene quando si raggiunge una copertura del 65%. Una cifra scelta considerando che secondo l'Oms l'immunità di gregge potrebbe innescarsi con una copertura compresa tra il 60 ed il 70%. Cliccando su un paese, viene mostrata la copertura.

