Come la rete trasforma il nostro pensiero politico (Di giovedì 4 marzo 2021) Le tecnologie digitali incidono sui processi di auto-rappresentazione degli individui quali soggetti politici? Il linguaggio binario, con il quale per esempio si esprimono le preferenze sui social, determina uno scivolamento antropologico verso la standardizzazione delle preferenze? L'impressione è che si stia consolidando l'immagine di una società abitata da singolarità omologate. D'altra parte, questa mutazione antropologica, che si manifesta soprattutto nei luoghi della relazione e della comunicazione digitali, pare corrispondere agli interessi dei dispositivi politici neoliberali. La rete, con tutte le sue propaggini, in quanto spazio della libertà illimitata, si rivela infatti Come area sterminata in cui realizzare un sistematico controllo sociale. Le note vicende di Cambridge Analytica, unite all'ormai importante letteratura sui cosiddetti Big ...

