Combinata nordica, gundersen LH/10 km Mondiali Oberstdorf 2021. Jarl Magnus Riiber favorito per il back-to-back dorato (Di giovedì 4 marzo 2021) Il 4 marzo 2021 verrà conferito il VII titolo iridato individuale maschile di Combinata nordica della 10 km gundersen con salto da trampolino grande. Questa gara può essere considerata la "figlia" della sprint, format che venne concepito a metà anni '90 e prevedeva un salto su Large Hill seguito da 7,5 km di fondo. Tale prova venne inserita nel programma dei Mondiali a partire dall'edizione 1999. Con la rivoluzione del 2008, il chilometraggio è stato innalzato a 10 km. Sino a oggi, sono cinque i combinatisti capaci di laurearsi campioni del mondo nella gundersen di 10 km con salto su large hill. Fra di essi, l'unico in grado di ripetersi è stato il tedesco Eric Frenzel, vincitore nel 2013 e nel 2019. Oltre al teutonico, vi sono altri due atleti in attività riusciti a conquistare un oro ...

