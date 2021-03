«Combat pop» | Lo Stato Sociale a Sanremo lancia un guanto di sfida ai quadri di Achille Lauro

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ma quanto ci è piaciuta l'esecuzione de Lo? Ci voleva un “attacco” vero al “sistema”, un pizzico di punk rock senza letteratura, la gioia dello scombussolare di cose e basta. Si può scuotere e far pensare in tanti modi e ieri sera, dopo due anni di pura fascinazione, ci siamo ricordati che oltre il registro onirico, dark e glam di, esiste nel rock, da sempre, anche la carica ironica e corrosiva della boutade e della bricconata, qualcosa che nel patrimonio italiano non manca, soprattutto a livello di punk rock demenziale o pop demenziale (che demenziale non è), in una linea (simpatica e dottissima) che va dagli Skiantos agli Elii, fino a Gazzè e Lo(ma si potrebbe citare anche Peyote, più raffinato ma ugualmente ironico). Bob Dylan e Yoko ...

you_trend : #YouSanremo, ecco la classifica della seconda serata della nostra gara parallela: 1. Willie Peyote - Mai dire mai… - SIAE_Official : ?? Un 'Combat Pop' che gioca sulle contraddizioni e sulla voglia di abbattere le regole: è quello che ci consegna… - Corriere : #Sanremo2021: vota le canzoni in gara ?? Si è appena esibito Lo Stato Sociale con “Combat Pop”. Ti è piaciuta? In… - Laisa11 : Combat Pop incisa è bellina - JOVHNNY : Seguita da combat pop perché Lo Stato Sociale ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Combat pop

Quarta posizione per Lo Stato Sociale con, seguito da Willie Peyote, Gaia, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Extraliscio. Decimo posto per Gio Evan, seguito da Orietta Berti, ...... Un milione di cose da dirt i 2 Irama, La genesi del tuo colore 3 Malyka Ayane, Ti piaci così 4 Lo Stato Sociale,5 Willie Peyote, Mai dire mai (la Locura) 6 Gaia, Cuore Amaro 7 Fulminacci,...E’ Ermal Meta in testa alla classifica generale provvisoria del 71mo festival di Sanremo. Al secondo posto Annalisa, al terzo Irama. A seguire, nell’ordine: Malika Ayane, Noemi, Fasma, Fedez-Michielin ...Sanremo – Al teatro Ariston di Sanremo è andata in scena la seconda serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Che passerà alla storia, con tutta probabilità, per l’esibizione in video di ...