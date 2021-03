Classifica Serie A dopo Milan-Udinese 25^ giornata

Corriere : Lazio, caso tamponi: ecco cosa rischia e perché la classifica può essere riscritta - FIGCfemminile : ?? La CLASSIFICA DELLA SERIE ??? ?? La Juve vince e torna a +3?? sul Milan. La Roma batte l’Empoli e sale al quarto… - Eurosport_IT : L'Inter vince il posticipo contro il Parma e consolida il primo posto in classifica ?????? #SerieA | #ParmaInter - TuttoMercatoWeb : Serie A, la classifica dopo il monday night: Inter vola a +6 sul Milan, Parma la salvezza è a -6 - Toro_News : ?? | LA CLASSIFICA Altra sconfitta per il #Parma, sempre più distante dalla quota salvezza -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Serie

QUOTIDIANO.NET

Nei giorni di Sanremo, Conte le canta a tutti : 2 - 1 in casa del Parma e primo vero allungo in. Se Ibrahimovic è sul palco dell'Ariston il tecnico dell'Inter è su quello dellaA, e ...Inutile l'1 - 2 di Hernani al 71', così Conte può volare con 59 punti inlasciando il Milan a 53: campionato già concluso? Certo che no, tuttavia i nerazzurri mandano un segnale pesante ...Vince col risultato finale di 1-2 a Parma, allungando così in vetta alla classifica di Serie A, l'Inter di Antonio Conte. La squadra nerazzurra si è imposta al Tardini ...(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 6/a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A (manca ancora all'appello Parma-Inter, che ...